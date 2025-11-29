Avanza programa Chucho Móvil

El secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, informó que el programa Chucho Móvil ha permitido vacunar y desparasitar a casi 14 mil mascotas y esterilizar a más de mil, mientras adelantó que el Ayuntamiento prepara un proyecto para atender a los animales en situación de calle y reforzar acciones contra el maltrato, que ya suma numerosas denuncias y sanciones.

El funcionario destacó que la ciudad vive un impulso sin precedentes en materia de bienestar animal gracias al programa Chucho Móvil, iniciativa que ha permitido acercar servicios veterinarios gratuitos a colonias y comunidades del municipio.

Estos resultados, dijo, representan un avance significativo tanto para el cuidado de las mascotas como para la salud pública, al contribuir en la prevención de enfermedades zoonóticas y el control de la población animal.

Proyecto

“Es un tema que estaba muy olvidado. Las rescatistas con las que hemos trabajado reconocen que este gobierno ha sido sensible y que se está atendiendo algo que llevaba años relegado”, señaló.

El secretario adelantó que ya se trabaja en un nuevo proyecto municipal para ampliar la estrategia y atender ahora a los animales sin dueño, un sector que representa un desafío constante debido a la reproducción sin control y las condiciones de abandono.

“No es justo que los animalitos sufran. Vamos a trabajar muy pronto en vacunarlos, desparasitarlos y esterilizarlos para evitar más nacimientos no deseados y mejorar su bienestar”, aseguró.

Problemática

Por otro lado, reconoció que el maltrato animal continúa siendo una problemática frecuente en Tuxtla, pero afirmó que hoy existe una ruta clara para denunciar mediante el número 071, a través del cual la ciudadanía reporta casos de abandono, desnutrición o mal cuidado.

“Hemos recibido muchísimas denuncias, muchas de ellas se han viralizado en redes. En base a esas quejas se ha actuado y se han aplicado sanciones”, explicó.

Multas

La principal causa de multas sigue siendo el maltrato, seguido del abandono y la falta de cuidados adecuados.

Muchos de los animales rescatados son trasladados al Parque Tuchtlán, donde han encontrado una segunda oportunidad gracias a la colaboración de grupos rescatistas, quienes apoyan en su recuperación y en los procesos de adopción.

“Ha sido un éxito lo que se ha logrado con las rescatistas y con las personas que se suman a adoptar. Es un trabajo conjunto que está dando resultados muy importantes”, afirmó.