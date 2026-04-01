Avanza programa de pelucas oncológicas

La directora del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova, reportó avances significativos en su programa de pelucas oncológicas, logrando la entrega de 120 piezas desde su puesta en marcha, gracias a la participación activa de la ciudadanía.

Informó que tan solo en lo que va del año se han entregado 22 pelucas, y adelantó que en los próximos días se realizará una nueva entrega, lo que refleja la continuidad y crecimiento del programa.

La funcionaria destacó que este esfuerzo es posible principalmente por la donación de cabello por parte de la población, sobre todo de niñas y niños, quienes, dijo, han mostrado una gran sensibilidad y empatía hacia quienes enfrentan tratamientos contra el cáncer.

“Nos llena de alegría ver cómo muchos niños motivan a sus padres a donar su cabello. También hemos recibido apoyo de hombres, lo cual es muy importante, ya que con ese cabello también se pueden elaborar pelucas”, expresó.

Reiteró que el DIF mantiene abiertas sus puertas para todas las personas que requieran una peluca oncológica, invitándolas a acudir al taller ubicado en la 16.ª Poniente esquina con 1.ª Norte, donde se brinda atención de lunes a viernes en un horario de 08:30 a 15:30 horas.

Además, informó sobre la reciente apertura de un taller de reparación y mantenimiento de sillas de ruedas, el cual ofrece servicio gratuito en mano de obra, solicitando solo la compra de refacciones en casos necesarios.

Este nuevo espacio, ubicado en la colonia 24 de Junio, ha tenido una respuesta positiva, ya que en su primera semana de operación se han recibido más de 15 sillas para reparación.

Destacó que el taller es atendido por personas usuarias de sillas de ruedas, quienes cuentan con experiencia y conocimiento en este tipo de servicios.