Avanza reforma sobre desconexión digital

En el Congreso de la Unión avanza la reforma que establece el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, que refiere a que podrán no responder mensajes, llamadas o correos electrónicos una vez que concluyan su jornada laboral. Algunos especialistas refieren que no podría ser aplicado a todos los puestos.

La legislación actual solo contempla este derecho para los trabajadores que realicen home office, como parte de una reforma sobre teletrabajo del 2021. Sin embargo, no existió una definición de “desconexión laboral” hasta la publicación de la NOM-037 en 2023.

La iniciativa refiere que el entorno laboral ha experimentado transformaciones en las últimas décadas por el avance tecnológico. La digitalización y el uso de dispositivos electrónicos han llevado a una constante conexión entre trabajadores y empleadores.

Esta práctica, aunque aparentemente productiva, ha mostrado efectos negativos en la salud mental de los trabajadores, incrementando el riesgo de padecer síndrome de desgaste profesional o agotamiento laboral conocido como “burnout”.

Especialista

José Manuel González Iniesta, abogado postulante y maestro en derecho laboral, ha mencionado que sin duda es algo muy positivo para los trabajadores, pero aplicarlo dependerá de cada actividad, porque hay algunos puestos laborales en los que se requiere una disponibilidad de 24 horas.

Si bien siempre hay relevos o asistentes en todos los puestos, se necesitaría que ambos estén disponibles ante cualquier eventualidad. Mientras que en el resto no será necesario que los jefes tengan que llamar o mensajear al trabajador.

Aunque los trabajadores tienen la facultad de presentar una queja si su patrón no respeta este tipo de normas, muchos no lo hacen, sobre todo cuando se encuentran lejos de las instancias a las que deben acudir, por temor a perder su empleo.