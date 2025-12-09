Avanza reparación de la red carretera

La Comisión de Caminos del Estado de Chiapas ha iniciado un intenso programa de reconstrucción y reparación de carreteras en varios puntos de la entidad, con miras a un avance significativo para el próximo año, anunció el director general, Rafael Ruiz Morales.

En entrevista, el funcionario estatal precisó que, en los últimos meses de 2025, se comenzó con la reconstrucción de tramos clave.

Entre las obras ya en marcha destacan el libramiento Sur de Tapachula, así como importantes trabajos en las carreteras de Comitán, Altamirano, Ocosingo, Yajalón y Pujiltic.

“Avanzamos también en Ixtacomitán, que es un tramo muy importante derivado de que ahí se encuentra cerca el volcán del Chichonal”, agregó Ruiz Morales.

Proyecto

Subrayó que para el proyecto 2026 está previsto “el avance significativo de la reparación y reconstrucción de las principales carreteras” del estado.

El director confirmó que se gestiona una extensión del presupuesto para cumplir con la promesa del gobernador de intervenir 2 mil kilómetros de caminos en dos años. “Hay la promesa del gobernador de ampliar el presupuesto para tal efecto”, afirmó.

Respecto a las cifras, Ruiz Morales indicó que el presupuesto del próximo año está en definición, rondando los 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, para alcanzar la meta de mil km en 2026 (la mitad del total prometido), se requeriría un monto mayor, proyectando una necesidad total de cuatro mil millones de pesos para la rehabilitación, construcción y mantenimiento de todas las principales vías.

Consultado sobre la ejecución de los recursos, el ingeniero Ruiz Morales aseguró que este año se ejerce al 100 % el presupuesto asignado.

“Estamos ya terminados en ese aspecto, el ejercicio con el presupuesto que nos asignaron y que ya ha sido distribuido a las empresas que han licitado”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre las condiciones en las que encontraron la red estatal, el director fue contundente: “Sí, han estado mal. ¿Para qué decir que no? Es un hecho que las carreteras necesitan de ese mantenimiento”.

Ruiz Morales puntualizó que los trabajos no se limitan solo a la carpeta asfáltica. “Y no solo eso, también el mantenimiento de puentes, que algo que le ha dolido mucho a Chiapas por años”, comentó.