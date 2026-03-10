Avanza revitalización del río Sabinal

El proyecto de revitalización integral del río Sabinal, es una iniciativa que busca que la población tuxtleca adopte los andadores del mencionado río para convertirlos en espacios de esparcimiento limpios, seguros y más verdes, e incluso en un atractivo turístico. Hasta ahora, se han sumado más de 45 organizaciones públicas y civiles, empresas, estudiantes, vecinos e investigadores.

Hilda Muñoa, jefa de Proyectos de Fomento Económico de Chiapas Asociación Civil, explicó que para una mejor organización se dividen en cuatro grupos de trabajo, uno de ellos es de sociabilidad, que actualmente mantiene abierta una encuesta que servirá para guiar las próximas estrategias.

Encuesta

Indicó que piden el apoyo de la población para contestar la breve encuesta, va dirigida principalmente para las personas que habitan en los márgenes del río Sabinal, debido a la cercanía, pero la pueden responder cualquier persona interesada en que se recuperen estos espacios.

La encuesta está disponible en línea, en las redes sociales de “Fomento Económico de Chiapas AC” y “Ligalab”, ahí podrán encontrar el código QR. También están considerando hacer brigadas para aplicar la encuesta en los andadores.

Andador

El objetivo es saber qué tanto conocen el andador, si lo visitan por algo en especial, qué actividades les gustaría que hubiera, si es seguro, si es de fácil acceso para todas y todos y qué piensan de la infraestructura pública (luminarias, bancas, jardines, barandales).

“La finalidad es que podamos tener la percepción ciudadana sobre este lugar para sobre eso, enfocar las próximas actividades. Hasta ahora, han realizado diferentes eventos, como una limpieza colectiva, recolección y siembra de semillas de sabino, invitando a más personas y empresas a sumarse, todos son bienvenidos”.