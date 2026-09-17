Avanza Ruta de las Culturas Mayas

La secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas, Anakaren Gómez Zuarth, afirmó que la entidad ha dejado de ser un simple espectador en el ámbito de la infraestructura carretera y ahora compite a nivel nacional por obras de calidad que generen bienestar.

Destacó los avances en la Ruta de las Culturas Mayas y la reconstrucción de más de dos mil kilómetros de carreteras libres de peaje que llevaban casi una década sin mantenimiento.

En entrevista, la funcionaria subrayó que la presidenta de la República ha creído en Chiapas y en el proyecto de la Ruta de las Culturas Mayas, una obra estratégica que busca detonar el desarrollo regional. “Estamos trabajando en casi 50 kilómetros de la mano con la federación”, señaló Gómez Zuarth.

Palenque-Ocosingo

Explicó que, del primer trazo Palenque-Ocosingo que contempla 96 kilómetros, faltan 46 por concluir, y que la inversión federal anunciada por la presidenta servirá para dar conclusión a ese tramo. “Chiapas ya no es un espectador; ahora participamos en la competencia nacional por infraestructura de calidad”, enfatizó.

Respecto a la red carretera estatal, la secretaria informó que al inicio de la administración se encontraron más de dos mil kilómetros de vías libres de peaje que no habían recibido mantenimiento durante casi ocho o 10 años. Por instrucción del gobernador, dijo, se invierte en la reconstrucción de esos tramos. Hasta el momento van mil 300 kilómetros y el resto se ejecutará en 2027.

Gómez Zuarth calificó a Chiapas como “la cereza del pastel” por sumarse a los esfuerzos federales y estatales en conectividad, y sostuvo que estas obras permitirán mejorar la infraestructura, detonar el desarrollo y llevar bienestar a las comunidades.

“Estamos trabajando para consolidar a Chiapas como uno de los estados que compiten a nivel nacional por infraestructura de calidad”, concluyó la funcionaria.