Avanza sede de Unach en Berriozábal; está al 65 %

Las instalaciones que albergarán la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en el municipio de Berriozábal han alcanzado un avance constructivo del 65 por ciento, se estima que los trabajos concluyan en el mes de diciembre para que los estudiantes comiencen el ciclo escolar que inicia en enero de 2027.

La construcción de esta obra, que representa una inversión aproximada de 20 millones de pesos, se ha mantenido bajo supervisión constante.

Actualmente la comunidad estudiantil con la que se iniciaron las operaciones en agosto del 2025, toman clases en una sede alterna, así lo informó Jorge Acero, presidente municipal, durante un recorrido por las obras.

Recientemente, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas realizó un recorrido para constatar los trabajos, los cuales incluyen la construcción de aulas y espacios administrativos.

La nueva sede se concibe como un centro multidisciplinario que en su fase inicial ofrecerá las licenciaturas en Contaduría, Administración y Pedagogía.

En la misma zona, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) también construye su sede, donde se impartirá la carrera de Odontología.

El proyecto educativo busca consolidar a Berriozábal como un polo de desarrollo, al igual que sucedió con la donación del terreno para la Unach en la zona conocida como el mercado de las Flores.

Posibilidades

Además, se trabaja en la posibilidad de ampliar la oferta académica a futuro, con la intención de detonar el crecimiento económico y social de la región.

Por último, se destacó la importancia de que las futuras administraciones mantengan esta visión educativa para garantizar la continuidad y el éxito de ambas instituciones en el municipio.