Avanza transformación urbana en Tapachula

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que continúan avanzando los trabajos de construcción de pavimentación integral en la 8.ª calle Oriente, entre 5.ª privada y 13.ª avenida Sur, en la colonia 16 de Septiembre, obra que forma parte del compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana de Tapachula con el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez.

“Las obras en Tapachula no se detienen. Estamos trabajando todos los días para responderle a la ciudadanía con acciones visibles y funcionales que mejoren la calidad de vida de las familias”, expresó Yamil Melgar, al destacar que esta obra contempla seis mil 373 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, equivalentes a cinco cuadras intervenidas integralmente.

Más detalles

El secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, detalló que dentro de los trabajos ejecutados también se incluyen mil 827 metros cuadrados de banquetas de concreto, mil 69 metros lineales de guarniciones, 554 metros lineales de red de drenaje sanitario, 129 descargas sanitarias, además de 588 metros lineales de red de agua entubada y 133 tomas domiciliarias. Asimismo, informó que actualmente se trabaja en la colocación de postes cónicos para la instalación de 25 luminarias de 100 watts, proyectando concluir la obra al cien por ciento antes de finalizar el mes.

“Estamos rehabilitando vialidades con infraestructura completa, pensando no solo en la movilidad, sino también en los servicios básicos y la seguridad de las familias. Ese es el sentido humanista con el que gobernamos”, subrayó Yamil Melgar.

El Ayuntamiento de Tapachula reiteró que continuará supervisando y ejecutando obras prioritarias en distintos sectores del municipio, consolidando acciones que permitan seguir construyendo una ciudad más ordenada, funcional y con mejores condiciones para todas y todos.