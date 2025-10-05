Avanzamos hacia una mejor conectividad: Yamil Melgar

Al inaugurar la construcción de pavimentación integral de calles en la 5.ª privada Sur de la colonia Centro, el alcalde Yamil Melgar Bravo resaltó que Tapachula avanza hacia una mejor conectividad, con obras que contribuyen al desarrollo urbano y mejoran la circulación vehicular en una de las zonas con mayor flujo de la ciudad.

El edil destacó que con esta obra se benefician directamente a 10 mil 470 habitantes, al mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias tapachultecas.

Subrayó que esta vialidad forma parte de un importante circuito que contribuye a agilizar la circulación vehicular en el centro de la ciudad, reduciendo tiempos de traslado y reforzando la conectividad entre calles y avenidas principales.

En representación de los vecinos, la señora Jigiola Meza González, resaltó que a través de estas acciones el presidente municipal Yamil Melgar demuestra su compromiso con los tapachultecos, al inaugurar obras de infraestructura vial que, con moderna iluminación, garantizan la seguridad de todos.

Para concluir, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, informó que la obra consistió en la construcción de mil 850 metros cuadrados de pavimento hidráulico, equivalentes a dos cuadras, además de guarniciones de concreto, banquetas, red de drenaje sanitario, red de agua entubada, tomas domiciliarias y la instalación de nueve luminarias de 100 watts, garantizando una infraestructura moderna, funcional y segura.