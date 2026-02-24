Avanzan acciones a favor del campo

El secretario del campo en el estado, Marco Antonio Barba Arrocha, dio a conocer que en este 2026 avanzan diferentes proyectos a favor de este sector, siendo temas prioritarios la conclusión de la planta de moscas estériles y garantizar el precio de la leche a productores de diferentes regiones de Chiapas.

Destacó como primer punto que para el mes de junio se prevé que la planta ubicada en el municipio de Metapa de Domínguez quede concluida, lo que permitirá de manera inmediata la producción de 100 millones de moscas que serán dispersadas en diferentes regiones del estado para que esta plaga sea erradicada de fondo en todo el país.

“Semanalmente serán estas liberaciones, son 100 millones, más otros 100 millones que vienen de Panamá. En estos momentos estamos tomando las mismas acciones del año pasado para apoyar a los productores con mas capacitación y sobre todo con medicamentos gratuitos”, destacó.

Sector

Para el sector agrícola y ganadero del estado hizo un llamado sobre un tema que es de gran relevancia como lo es la prevención de los incendios: “El llamado a los agricultores y ganaderos es a no realizar quemas, necesitamos hacer buenas prácticas para cuidar nuestros suelos, para cuidar nuestro medio ambiente y por supuesto que todos que estamos haciendo un esfuerzo con Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para insistir con los productores a no realizar estas prácticas. Estamos poniendo sobre la mesa que existe una ley donde se castigará a quien sea encontrado culpable de estas quemas”.