Avanzan acciones contra especies invasoras

El Parque Nacional Cañón del Sumidero (PNCS) ha sido escenario de una lucha constante contra las especies exóticas invasoras (EEI), organismos que representan una grave amenaza para la biodiversidad local, la economía y la salud pública. Un reciente estudio documentó las acciones emprendidas desde 2018 para controlar y erradicar estas especies, con resultados positivos.

Entre las especies prioritarias que han sido objeto de atención se encuentran el pasto jaragua (Hyparrenia rufa), la orquídea monja africana (Oceeoclades maculata), mosquitos de la familia Culicidae, el pez diablo (Pterigoplychthys sp.), la tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta elegans) y las especies ferales, como perros y gatos.

Los trabajos han sido coordinados por el Comité para la Atención de Especies Exóticas Invasoras del PNCS (CAEEI), un organismo interdisciplinario que sesiona trimestralmente y que integra a representantes de la academia, gobierno, iniciativa privada y comunidades locales.

Los avances más significativos se han logrado en el control del pasto jaragua, donde, mediante desmonte manual, quemas prescritas, aplicación de herbicidas y reforestación con especies nativas en márgenes del río Grijalva, se ha logrado disminuir su crecimiento en un 70 % y aumentar la presencia de flora nativa en un 95 %.

Para otras especies, como la orquídea monja africana y el pez diablo, se han realizado estudios de distribución y abundancia que sentarán las bases para futuras estrategias de control.

Prevención

Además de las acciones de control directo, el comité ha impulsado campañas de prevención, como jornadas de vacunación y esterilización de perros y gatos en colonias aledañas al parque, beneficiando a más de mil personas y cientos de animales.

Asimismo, se han realizado numerosas actividades de difusión y sensibilización dirigidas a la población local, pescadores y prestadores de servicios turísticos, alcanzando a más de 600 personas, con el objetivo de concientizar sobre los riesgos de las EEI y la tenencia responsable de mascotas.

La investigación que sustenta estos esfuerzos fue liderada por Marco Antonio Altamirano González Ortega, de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, e Irma de Jesús Serrano Sánchez, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el PNCS.