Avanzan en atención de la violencia

A dos años de encabezar el Gobierno Municipal de Tapachula, el presidente Yamil Melgar Bravo destacó los avances alcanzados durante su segundo año de administración en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, como resultado de las acciones que priorizan la atención oportuna y la construcción de entornos seguros, en sintonía con la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, impulsada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

El edil resaltó que el Ayuntamiento ha mantenido una política de cercanía con las mujeres, mediante acciones de orientación, acompañamiento y atención especializada, que priorizan su bienestar y desarrollo integral.

Como parte de los resultados, se reportan dos mil 964 acciones para prevenir la violencia, fortaleciendo los mecanismos institucionales destinados a brindar apoyo y protección a quienes lo requieren.

Previo a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, Yamil Melgar destacó que la prevención constituye un componente de las acciones emprendidas durante este segundo año de administración.