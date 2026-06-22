Avanzan en protección de datos personales

A pocos días de que el Congreso del Estado aprobara la reforma en materia de transparencia y protección de datos personales, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, ofreció una entrevista en la que detalló los alcances de esta modificación legal y llamó a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la denuncia.

Explicó que con esta reforma la ciudadanía tendrá mayor acceso a la información sobre el ejercicio de los recursos públicos en la entidad, lo que representa un avance significativo en materia de rendición de cuentas. “Es también el reforzamiento de la información para que toda la población pueda tener un acceso más ágil”, señaló.

Además, subrayó que la reforma no solo amplía el acceso a la información, sino que también fortalece la protección de datos personales, un aspecto fundamental ante situaciones en las que cierta información no debe ser divulgada de manera general. “En esta protección también se legisla”, puntualizó.

Iniciativa complementaria

La legisladora calificó la reforma como “un paso muy importante” y adelantó que sus compañeros diputados ya trabajan en una iniciativa complementaria orientada a la protección de las personas que presentan denuncias por irregularidades o actos de corrupción en cualquier ámbito administrativo.

“Creo que algo que todavía tenemos un poco de recelo los chiapanecos es esta cultura de la denuncia ante alguna situación de irregularidad o de corrupción”, reflexionó, al tiempo que reiteró la necesidad de avanzar en ese sentido.

Ante el cuestionamiento sobre si esta ley podría ser utilizada para ocultar conductas indebidas de funcionarios, como la filtración de imágenes donde presuntamente se observan bebidas alcohólicas en oficinas públicas, la diputada fue clara: “No se trata de proteger a las personas que estén haciendo algo malo o que estén en un proceso de corrupción”.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la veracidad de la información antes de emitir juicios, y destacó la importancia de identificar las fuentes. “Si hay una culpabilidad, pues tiene que acatarse a las reglas, con las multas o con una sanción que pueda existir”, afirmó.

Gómez Mendoza refrendó su compromiso con la política de “Cero Corrupción”, impulsada por el gobernador del estado y aseguró que quienes están al frente de la toma de decisiones deben dar el mejor ejemplo. “Aquí en Chiapas tiene que haber siempre cero corrupción y nosotras, las personas que estamos al frente, tenemos que estar poniendo el mejor ejemplo”, concluyó.