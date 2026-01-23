﻿﻿
Avanzan en trabajos de edificios de Medicina

Enero 23 del 2026
Progresan los trabajos de construcción de la nueva infraestructura educativa para la Facultad de Medicina Humana en Tuxtla Gutiérrez, actualmente hay trabajos en zonas de excavación y habilitado de acero.

Estas acciones buscan ampliar la matrícula y atender la alta demanda de esta carrera, a fin de formar profesionistas egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) de las Facultades de Medicina y de Ciencias Químicas.

Recorrido

En un recorrido realizado por Cuarto Poder, se pudo observar maquinaria y trabajos en excavaciones, así como armado de castillos, bases y columnas de acero.

Recordar que la obra se realizará con una inversión de 20.6 millones de pesos (mdp), destinada a la construcción de un edificio de tres niveles que contará con 11 aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y cubículos, además de obra exterior, plazuela, red eléctrica e hidrosanitaria, red de voz y datos, así como señalización.

Este proyecto generará 307 nuevos espacios y beneficiarán a mil 422 estudiantes que actualmente cursan sus estudios en esta facultad. Heriberto Ortiz / CP

