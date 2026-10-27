Avanzan estudiantes en Evento de Ciencias Básicas

Un grupo de 10 estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) fueron seleccionados en la primera etapa del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas (ENECB-CEA), organizado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La directora del ITTG, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que este logro reconoce su preparación, dedicación, conocimientos académicos y demuestra sus capacidades.

Destacó que el encuentro promueve el desarrollo de competencias académicas mediante la aplicación de conocimientos, el pensamiento analítico y la resolución de problemas en áreas fundamentales para la formación profesional.

Asimismo, fomenta el esfuerzo, la disciplina y el intercambio de conocimientos entre estudiantes de las instituciones que integran el TecNM.

Etapa dos

La etapa dos del ENECB-CEA fue realizada en el ITTG, con la participación de estudiantes que representaron a la institución en ambas disciplinas.

En el área de Ciencias Básicas fueron seleccionados Rodrigo Lara Ruíz, Juan Carlos Argüello Torres, Didhier Lizarazú Morales Pineda, Andrik Mandujano Ochoa y Carlos De Jesús Hernández Pérez.

Por su parte, en Ciencias Económico-Administrativas, los estudiantes seleccionados fueron Ismael Emiliano Vásquez Acuña, Miguel Basthian Pale Pérez, Gustavo Alexis Guerrero Ocampo, Ángel González Marroquín y Alma Ruth Macías Hernández.

La directora dijo que también estuvo presente María Magdalena Pérez Salgado, subdirectora académica. “Fuimos testigos de cómo los jóvenes demostraron sus capacidades, dieron lo mejor de sí y pusieron en alto el nombre de la institución”.