Avanzan investigaciones en el caso de Jaqueline

Durante su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, enfatizó que se avanza en las investigaciones por el fallecimiento de la joven Jaqueline “N”, de 25 años de edad, luego de un procedimiento quirúrgico en la clínica particular Santa Sofía, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, y aseguró que no quedará impune.

Mencionó, que la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento del caso a través de redes sociales, por lo que de manera inmediata ordenó que se constituyeran en el lugar peritos médicos legistas, agentes del Ministerio Público y elementos de investigación, para iniciar con las pesquisas y determinar qué había sucedido.

Indicó, que de acuerdo con la investigación, la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica primaria. Asimismo, dijo que se realizó un cateo en la clínica Santa Sofía, la cual quedó asegurada mientras se llevan a cabo diligencias periciales y un análisis detallado del expediente clínico que estuvieron dando los médicos que intervinieron desde el ingreso hasta el traslado de la paciente.

Resaltó, que se está deslindando la responsabilidad penal y administrativa por posible negligencia médica o mala práctica durante el procedimiento, ya que ingresó para una cesárea; no obstante, según testimonios de familiares, se les informó de una complicación derivada de una supuesta hemorragia, tras lo cual la joven fue trasladada al Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa, donde falleció.

Igualmente, subrayó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para verificar la documentación de la clínica, y refirió que existen otras denuncias de pacientes que fueron intervenidos y tienen inconformidades con dicho nosocomio, las cuales también serán investigadas. Hizo un llamado a la población para denunciar cualquier situación en la que no se reciba atención médica profesional, eficiente y honesta en clínicas o sanatorios particulares.