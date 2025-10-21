Avanzan obras comunitarias en municipios

La delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Chiapas mantiene en marcha el programa de Obras Comunitarias en varios municipios de la entidad; destacan como fundamental la participación directa de los habitantes para decidir y dar seguimiento a las acciones, destacó Pedro Sergio Becerra Toledo, delegado estatal.

De acuerdo al funcionario, en el municipio de Huixtla, específicamente en las comunidades de Montecristo Poblado y Montecristo Playa Grande, se llevaron a cabo talleres de planeación participativa.

Espacios donde, vecinas y vecinos expusieron sus principales necesidades y, de manera conjunta con las autoridades, definieron las obras prioritarias que se implementarán para fortalecer su bienestar comunitario.

De manera paralela, en la Congregación Reforma, perteneciente al municipio de Tapachula, ya se observan avances físicos en los trabajos comunitarios. Estas obras están orientadas a mejorar los entornos urbanos y ofrecer espacios públicos dignos para el esparcimiento y la convivencia familiar, respondiendo a las peticiones ciudadanas.

Escuelas

La infraestructura educativa también es un pilar de este programa. En el municipio de Huehuetán, la Sedatu dirige recursos y esfuerzos a la construcción y rehabilitación de espacios del Plantel CECyTE 47, en la Estación Huehuetán.

Esta acción busca beneficiar de manera directa a estudiantes y docentes, mejorando las condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando con ello la participación de la comunidad en el desarrollo social.

Asimismo, en Tuzantán el programa ha echado a andar proyectos enfocados en la mejora de plazas, parques y otros sitios de uso común, con la meta de fortalecer el bienestar de las familias que residen en la localidad.