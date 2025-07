Avanzan planes para traer gas al estado

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que hay dos proyectos para traer el gas a Chiapas. El primero es junto a un grupo de empresarios chiapanecos que planean traer este insumo en buque hasta Tapachula.

“Si no tenemos gas en Chiapas definitivamente no se va poder industrializar, el gas es fundamental, no se si me vaya dar el tiempo, pero después de la seguridad para mí lo más importante es la economía, en Chiapas tiene que tener un despegue.”

Otras vías

La otra es por la linea K, que empieza desde Coatzacoalcos, Ixtepec, Suchiate y Tapachula. “Es otra forma de traer el gas natural”. Al llegar a Tapachula se tendría una planta de ciclo combinado para hacer toda la distribución en los polos de desarrollo.

Mencionó otra propuesta, que le parece muy atractiva y justa. En Reforma, Chiapas, le otorga gas a la Península y no hay gas en Chiapas, ni siquiera en el municipio. Por eso se plantea traer el gas desde esa ciudad, pasando por 11 municipios, como Pichucalco, Pueblo Nuevo, Bochil, Ixtapa, Chiapa de Corzo y finalmente Tuxtla Gutiérrez.

Propuestas

Al hablar de estas propuestas durante la entrega de certificados Hecho en México, el mandatario dijo que busca la participación de otros sectores cuyos representantes estaban presentes. Espero que se logre concretar esta idea, nosotros junto a la Secretaría de Energía estamos haciendo lo que nos corresponde

“Si el Gobierno Federal le da el acompañamiento para la carretera Palenque-Ocosingo, como dijo la presidenta, el recurso que iba a disponer para esa vía lo destinará en la inversión para traer gas a Chiapas, a la capital”.