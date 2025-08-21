Avanzan trabajos de los Foros de Socialización

Durante su visita al Campus III San Cristóbal de Las Casas, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, acompañó los trabajos de los Foros de Socialización del Nuevo Modelo Educativo de esta universidad, que tuvieron como sede la Facultad de Ciencias Sociales.

Ante el estudiantado, docentes y directivos presentes, manifestó que este proyecto será construido tomando en cuenta la opinión de todas y todos los universitarios, por lo que solicitó la participación de la comunidad universitaria para dirigir a la Unach hacia donde se necesita.

Conocer el estado

Expuso que esto ayudará a conocer el estado que guarda la institución, de acuerdo a la percepción de sus integrantes, las áreas de mejora y la forma en que, de acuerdo a la opinión de la comunidad, pueden alcanzar mejores estadíos.

Asimismo, agradeció el compromiso que las y los universitarios han demostrado ante la convocatoria, donde su dedicación y entrega es la que ayudará a construir una mejor universidad, que incida en la solución de las problemáticas de la sociedad y permita a las juventudes tener una perspectiva diferente de frente al futuro.

Por su parte, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, destacó que las participaciones de los y las universitarias deben ser interiorizadas, asimiladas y vertidas por ellos mismos en estos foros, para así tener una mirada real acerca de cómo y qué es lo que la comunidad universitaria observa y necesita, para desarrollar de manera más eficiente sus funciones sustantivas.

Foro de Diálogo Regional Sur Sureste

Anterior a este evento, Chacón Rojas participó también en el Foro de Diálogo Regional Sur Sureste para la Transformación del Sistema Nacional de Posgrado, evento que se realizó en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal de Las Casas.