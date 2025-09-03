Avendaño Bermúdez: Se abre un camino de democracia ciudadana

Con el poder del pueblo y para el pueblo se comenzó a escribir un nuevo capítulo de México, con la esperanza de garantizar y restituir a plenitud los derechos y libertades de las y los mexicanos, señaló el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de Chiapas.

Lo anterior, al participar en la toma de protesta de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Por primera vez, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia toman protesta con el respaldo directo del pueblo. Eso cambia la manera de entender la justicia en México, porque ahora no solo se representa a la ley, sino también a la voz de millones que quieren un país más equitativo”, subrayó el líder del parlamento en Chiapas.

Destacó que en Chiapas se celebra con la certeza de que la transformación también se siente en las instituciones, “por eso como diputado me motiva ver cómo los cambios que antes parecían imposibles hoy son parte de la vida pública de México”.

Agregó que este paso trascendental para México devuelve la confianza ciudadana en las instituciones, renovando y fortaleciendo el sistema de justicia.

Puntualizó que con este acto se sientan las bases que darán rumbo y certeza jurídica a la Nación, respetando la voluntad inquebrantable del pueblo.