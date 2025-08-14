Avendaño reprueba abuso de autoridad

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez calificó como “totalmente reprobable” la conducta de seis integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes fueron grabados cometiendo abusos de autoridad en contra de un hombre en el municipio de Chilón.

El legislador destacó que, si bien el gobierno estatal, el Congreso y las instituciones de seguridad han trabajado para fortalecer la confianza ciudadana, “por unos cuantos se intenta denostar el esfuerzo de muchos” que buscan garantizar la paz en Chiapas.

“Reconozco la rápida actuación de la Fiscalía, del gobernador y del secretario de seguridad, quienes pusieron a disposición a los agentes involucrados”, señaló Avendaño Bermúdez.

Agregó que las imágenes muestran “actos que no corresponden a las facultades legales” de los cuerpos de seguridad y reiteró su rechazo a cualquier violación a los derechos humanos.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde circulan los videos de los presuntos abusos. Las autoridades investigan el hecho, y diferentes sectores exigen sanciones ejemplares para evitar la impunidad.

Avendaño Bermúdez concluyó con un llamado a “fortalecer los mecanismos de supervisión” en las corporaciones policiacas para evitar que estos hechos se repitan.

Sobre este caso se dio a conocer que, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a seis elementos de la FRIP, como presuntos responsables de los lamentables hechos de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón, mismos que se hicieron públicos a través de un video que circula en redes sociales.

Los elementos Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joél “N” fueron presentados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.