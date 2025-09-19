Avión que transportó al "Abuelo" aterrizó en Chiapas

Bajo un discreto pero fuerte operativo de seguridad, la mañana del jueves aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tapachula el avión que transportaba al exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, repatriado desde Paraguay, donde fue detenido hace unos días

La aeronave aterrizó pasadas las 11:00 horas para las revisiones migratorias y aduanales de los tripulantes, así como hacer una escala técnica y solo minutos después reemprendió el viaje hacia el Estado de México.

Detención

El presunto líder del grupo "La Barredora" fue detenido en Paraguay y el pasado miércoles se determinó su deportación, haciendo escala en Colombia y de ahí continuar con el vuelo hacia territorio mexicano.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército desplegaron el operativo en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, a donde hizo el arribo del avión con matrícula XB-NWD de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue escoltado además por una aeronave de la GN, matrícula GN-403.

Bermúdez Requena alias "El Abuelo" o "El Comandante H", es acusado por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada, asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En Tabasco ocupó la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Morena en la Cámara de Senadores.