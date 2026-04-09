Aviturismo atrae a personas de varios países

El aviturismo u observación de aves en su hábitat natural ha tomado gran relevancia en Chiapas. Solo el parque Joyyo Mayu, en Tuxtla Gutiérrez, alberga al menos 141 tipos diferentes, que representa el 13 % del total nacional y el 22 % del estatal. El Chiapas Birding Photo Festival ha contribuido a impulsar esta actividad.

Leopoldo Morales Valandra, de la Dirección de Turismo Alternativo y Comunitario de la Secretaría de Turismo del Estado, comentó que este año el festival se realizará del 15 al 17 de abril, en el Centro de Convenciones y Polyforum y el Zoológico Miguel Álvarez del Toro. El día 18 se llevará a cabo la feria ambiental “Pajareando con la niñez y familias” en la Calzada de las Personas Ilustres”.

Recorridos de observación

Para el festival se realizarán recorridos de observación, ponencias, cursos de fotografía y cursos para guías, con ponentes certificados al ser una rama del turismo bastante especializada. Por lo general acuden personas de distintos países de Europa y Estados Unidos.

En la feria ambiental también habrá diversas actividades didácticas para toda la familia, el acceso será gratuito. El objetivo es fomentar la conservación ambiental y por ende la protección de las aves entre niños, jóvenes y adultos.

Las y los interesados en participar en el evento todavía se pueden inscribir en la página oficial de Chiapas Birding Photo Festival.