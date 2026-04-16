Aviturismo hace más atractiva a la entidad

Con el mensaje de conservación a las áreas naturales de Chiapas inició el séptimo Festival Chiapas Birding 2026, el aviturismo comienza a posicionarse en el estado como un atractivo internacional que compite junto con Oaxaca.

Del 15 al 17 de abril el centro de convenciones de Chiapas será la sede de este evento. Segundo Guillén Gordillo, secretario de Turismo del Estado, destacó la apuesta de la administración actual por la conservación de los espacios naturales como motor de desarrollo comunitario y económico.

Actividades

El evento contará con stands de los diferentes centros comunitarios de las distintas regiones de Chiapas como la Costa, la meseta Comiteca, los Altos y Selva.

Habrá presencia de comunidades de Nahá, Selva Lacandona, Las Nubes y Guacamayas, entre otras, ofreciendo productos turísticos vinculados a la naturaleza y el turismo comunitario. Además, se realizarán conferencias y pláticas centradas en la conservación y el turismo de naturaleza.

Rómulo Farrera, empresario chiapaneco y uno de los fundadores de este festival, aseguró que la idea de realizar en Chiapas este evento nació tras un viaje en Sudamérica, la biodiversidad de la entidad fue el escenario perfecto para desarrollarla.

Riqueza natural

Guillén Gordillo subrayó que Chiapas alberga cerca del 70 por ciento de las aves de México, lo que lo posiciona como una potencia en el segmento del aviturismo.

“Hoy tenemos a más guías capacitados para poder tener esa especialización que requiere el turista que viene buscando este producto”, señaló.

Mencionó que el año pasado se impulsó el programa más grande en la historia de la Secretaría de Turismo en guía certificada, con base en las normas 08 y 09.

Sobre la barrera del idioma para el turismo extranjero, Guillén Gordillo reveló que se trabaja con la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para que estudiantes de la carrera de lenguas realicen su servicio social en centros comunitarios, apoyando la atención en un segundo idioma.