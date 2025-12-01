Aymaras y chiapanecas comparten luchas

La lucha consciente por los derechos que mantienen las mujeres chiapanecas es similar a la de las mujeres indígenas aymaras, una cultura milenaria de la Paz, Bolivia, la cual es un faro de esperanza y resistencia para toda América Latina, aseguró Eulogia Tapia, integrante de ese territorio.

“Chiapas con Bolivia, yo veo una tradición de lucha de las mujeres, sí, una lucha consciente. No es una lucha por seguir, no es porque hay un jefe que les arrastra, sino que las mujeres que persiguen un objetivo y están ahí y arriesgan su vida”, declaró Tapia, en su visita a tierras chiapanecas.

Al reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad, Eulogia Tapia calificó este aspecto como importante al asegurar que con su participación se puede cambiar la humanidad.

A manera personal, contó la experiencia de Bolivia en los últimos 20 años, en la que afirmó que, a pesar de un contexto desfavorable, las mujeres son luchadoras en todos los campos.

Resaltó la fundamental importancia de la educación como ruta hacia el desarrollo y la igualdad. Aunque criticó que la “educación oficial” no siempre sirve, celebró los avances concretos como la incorporación de la mujer a la estructura educativa.

Paralelismo

Al finalizar, trazó un paralelismo directo entre la lucha de las mujeres en Bolivia y en Chiapas, destacando el papel de las “bartolinas” en su país como un ejemplo de mujeres que “mucho han avanzado” través de su lucha y resistencia.

Eulogia Tapia subrayó que, tanto en un lugar como en el otro esta lucha conlleva riesgos inmensos, “en ese camino han encontrado también muchas trabas. Porque hay intereses, a veces han sido golpeadas, a veces hasta muertas. Entonces, esa es la tradición de lucha es la que tiene comparación con la mujer de Chiapas”, concluyó.