Ayudamos a cumplir sueños y futuros: Melgar

Treinta y dos familias de once colonias de Tapachula recibieron este día las escrituras de su propiedad con lo que se garantiza certeza jurídica y patrimonial, además de seguridad de un futuro mejor, destacó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo al presidir la entrega como parte del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Acompañado de las regidoras Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez y el regidor Juan Carlos D´Amiano Solis y Alejandro Santos González, consejero jurídico del Ayuntamiento, el presidente municipal, destacó que gracias a este programa el gobierno cumple con una de sus responsabilidades más importantes: “garantizar el reconocimiento legal de la propiedad, fortalecer la seguridad patrimonial de las familias, promover el ordenamiento territorial y sentar las bases firmes para el desarrollo de nuestras comunidades”.

Felicitó a las familias de las colonias La Aviación I, Jardines de Chiapas, Guadalupe Tiplillo, San Diego, Los Ángeles, Nueva Jerusalén, Carmelitas I, La Cima, Bella Vista, Los Pinos y Revolucionaria Campesina, quienes desde este momento ya tienen una escritura en sus manos, lo que significa seguridad para sus familias, certeza para sus hijos y la posibilidad de acceder a programas, créditos y apoyos que antes no eran posibles.

Al mencionar que este es el resultado de los gobiernos de la Cuarta Transformación que encabezan la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en Chiapas el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Yamil Melgar refirió que con su apoyo la administración 2024-2027 seguirá impulsando acciones que acerquen justicia social, que ordenen el territorio municipal y que dignifiquen la vida de la gente.

“Me da mucho gusto celebrar con ustedes este logro y reitero nuestro compromiso de continuar trabajando en el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que más familias cuenten con la escrituras de sus predios y con ello, puedan tener la certeza de un futuro con bienestar”, dijo el edil.

A nombre de las familias beneficiadas Isaías Vázquez Roblero, de la colonia San Diego, agradeció el respaldo que el alcalde Yamil Melgar Bravo y servidores públicos han otorgado a las familias que ahora ya gozan de seguridad y tranquilidad patrimonial para sus hijos.