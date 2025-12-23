Ayudan haitianos a levantar cosecha de café

Productores de café iniciaron la contratación de migrantes haitianos y cubanos para poder levantar la cosecha en Chiapas, debido a que más del 90 por ciento de la mano de obra de jornaleros guatemaltecos dejó de ingresar para ese proceso, Roberto Tomassini e Ismael Gómez Coronel, explicaron que les ha sido muy difícil conseguir gente para trabajar en el campo cafetalero, por lo que optaron por buscar alternativas con migrantes.

De esa manera, Tomassini explicó que primero contrató a diez y ahora ya son 30 los que están en el proceso del corte del aromático en su parcela, la mayoría de Haití, aunque también ya se han integrado algunos cubanos y venezolanos.

“Nosotros tenemos la necesidad de la mano de obra y ellos la de trabajar y en estas fechas, para la tapisca, nos ayudan a levantar la cosecha. Han sido de mucha ayuda”, explicó.

Problemática

Gómez Coronel, por su parte, señaló que los guatemaltecos que cada año venían a levantar las cosechas de café a los municipios de la región del Soconusco y Sierra de Chiapas, han dejado de llegar en más del 90 por ciento y tampoco se cuenta con mano de obra local.

Por ello, ante la alta presencia migratoria que sigue ingresando por la frontera sur, se están planteando que vayan a trabajar al corte de café, porque a pesar de ser un proceso especializado “van a aprender y a conseguir ingresos”, abundó.

“Tenemos una alta demanda de mano de obra; en las comunidades ya solamente quedaron los ancianos y las mujeres, porque los jóvenes han emigrado hacia el norte, mientras que los jornaleros guatemaltecos han dejado de llegar y nuestros jóvenes no quieren estar en los cafetales”, dijo.

Consideró que la contratación de la mano de obra haitiana es una alternativa para que se puedan levantar las cosechas. “Son ellos los que pueden suplir a los cientos de guatemaltecos que ingresaban”, apunta.