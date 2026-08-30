Ayuntamiento celebra a los abuelos en su día

El Ayuntamiento de Tapachula, que preside Yamil Melgar Bravo, celebró el Día del Abuelo con un encuentro que reunió a más de 400 personas adultas mayores en la pérgola del parque central Miguel Hidalgo.

A través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, dirigida por Mey Lyn Wong Vázquez, se desarrolló un programa artístico que incluyó el poema “Los dos abuelos”, interpretado por Luis Fernando Álvarez Ruiz; la participación de la Danza Folclórica Xoconostle, de la Casa de Cultura de Tapachula, y la presentación de la Marimba Orquesta “La Perla de Chiapas”, del maestro Danilo Gutiérrez.

Durante la celebración, las abuelas y los abuelos bailaron y disfrutaron de una tarde alegre, llena de música, cultura y convivencia, preparada para reconocer su experiencia, sabiduría y aportación a las familias tapachultecas.

Mensaje

“Con esta celebración reconocemos a quienes, con su experiencia, amor y enseñanzas, han contribuido a fortalecer nuestras familias y nuestra identidad. Para el Ayuntamiento de Tapachula es importante brindarles espacios donde puedan convivir, bailar y disfrutar”, expresó Mey Lyn Wong Vázquez.

La secretaria de Educación y Cultura Municipal refrendó el compromiso del gobierno de Yamil Melgar de continuar promoviendo actividades culturales, recreativas y de integración que favorezcan el bienestar y la participación de las personas adultas mayores.