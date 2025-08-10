Ayuntamiento conmemora Día de los Pueblos Indígenas

Con un emotivo programa cultural, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios en coordinación con Agroproductores y Artesanos del Programa “Por un Tapachula sostenible al mil en la nueva ERA”, conmemoró el Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

En titular de la dependencia, Daniel López Santiago, resaltó el compromiso del alcalde Yamil Melgar Bravo para preservar nuestra cultura y tradiciones, elementos que nos dan identidad y definen nuestra chiapanequidad.

Durante las actividades realizadas en la pérgola del parque central Miguel Hidalgo, los asistentes apreciaron un programa cultural en el cual se presentó la marimba municipal, un desfile de trajes típicos de los diferentes municipios del estado de Chiapas, bailables regionales y una danza ceremonial prehispánica.