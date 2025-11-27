Ayuntamiento de SCLC intenta ganar convocatoria

En sesión ordinaria pública de cabildo, el regidor Fidel Kalax Ruiz Burguete indicó que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas ha decidido participar en la convocatoria Chiapas limpio, promovida por la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del estado.

Dicha convocatoria, premiará a los municipios con mejores prácticas y políticas integrales en materia de medio ambiente, con premios económicos que consisten en tres, dos y un millón de pesos.

Para cumplir los lineamientos de la convocatoria se ha instalado una mesa de coordinación permanente en que participan distintas direcciones del municipio, así lo informó el regidor. La mesa ha permitido la pronta atención a las denuncias sobre distintos temas, como, por ejemplo, la tala ilegal en predios no autorizados o destinados a la conservación.

Denuncia ciudadana

En ese sentido, el regidor recalcó la importancia de las denuncias ciudadanas. En las ultimas semanas se han cerrados predios donde se llevaba acabo la tala ilegal. Recordó que los sellos son una notificación para que los dueños de dichos predios se presenten en el ayuntamiento y acrediten que tienen los permisos necesarios para hacer las actividades.

Este mismo miércoles, vecinos y automovilistas denunciaron que sobre el Periférico poniente, a la altura de Convivencia infantil, un lugar destinado para la recreación familiar, hay una fuerte fuga de drenaje que lleva días sin que las autoridades lo atiendan.