Ayuntamiento honra la memoria de Benito Juárez

En un acto solemne que reunió a autoridades civiles, militares y educativas, el Ayuntamiento de Tapachula conmemoró el CLIV Aniversario Luctuoso del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, destacando la vigencia de su legado como guía para la construcción de una sociedad basada en la justicia.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, recordó que la vida y obra de Benito Juárez constituyen un ejemplo permanente de servicio a la nación, firmeza en los principios y amor por México, valores que continúan inspirando el fortalecimiento de las instituciones y la vida democrática del país.

En este sentido, señaló que honrar la memoria del Benemérito de las Américas representa también un compromiso con la promoción de los valores cívicos y la formación de ciudadanos conscientes de la importancia de la unidad, la igualdad y el respeto al Estado de Derecho para alcanzar el bienestar colectivo.