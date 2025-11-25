Ayuntamiento invita a sumarse al Pañatón 2025

El presidente municipal, Yamil Melgar, convocó a toda la ciudadanía a participar en el Pañatón 2025, iniciativa que impulsa el Sistema DIF Tapachula para apoyar a quienes más lo necesitan.

“Tapachula siempre demuestra su grandeza cuando se une por una causa solidaria. El Pañatón es un acto de amor que puede transformar la vida de muchas familias”, expresó.

Dinámica

El Sistema DIF Tapachula, encabezado por la presidenta honorífica, Beba Pedrero, continúa fortaleciendo acciones de atención con el Pañatón 2025 – Un kilómetro de amor, unidos para servir, cuyo objetivo es recolectar pañales para bebés, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Los apoyos se recibirán en las instalaciones del DIF Tapachula, en horario habitual de atención, con fecha límite al 28 de noviembre. Para garantizar la higiene y seguridad de quienes los recibirán, los pañales deben ser predoblados, en paquetes nuevos y totalmente sellados.

Cada aportación representa un gesto de empatía que transforma vidas. El DIF Tapachula reafirma su voluntad de servir con humanismo, responsabilidad y cercanía, fortaleciendo acciones que nacen del esfuerzo colectivo de la comunidad.