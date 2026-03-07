Ayuntamiento participa en Feria Profesiográfica

Para brindar a los estudiantes herramientas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, se sumó a la Feria Profesiográfica 2026, realizada en las instalaciones de la Escuela Preparatoria “Tapachula” turno matutino.

La titular de la dependencia, Mey Lyn Wong Vázquez, expuso que, siguiendo las indicaciones del presidente municipal Yamil Melgar Bravo, el Gobierno Municipal participó en esta actividad que reunió a más de 15 universidades públicas y privadas, con el propósito de acercar a los jóvenes diversas opciones de formación profesional.

Coordinación

En este sentido, resaltó la coordinación con el director del plantel, Carlos Alberto Espinal Liévano, con quien se fortalecen acciones orientadas a impulsar espacios de orientación vocacional que permitan a los estudiantes conocer la oferta educativa, los planes de estudio y las oportunidades académicas disponibles para continuar con su preparación universitaria.

Finalmente, dijo que con estas actividades, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con las instituciones educativas para impulsar el desarrollo académico de las nuevas generaciones.