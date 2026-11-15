Ayuntamiento reconoce trayectoria de Delfino Guerra

El Ayuntamiento de Tapachula, que preside Yamil Melgar, a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, encabezada por la secretaria Mey Lyn Wong Vázquez, rindió homenaje al profesor Delfino Guerra Salazar por sus aportaciones a la educación, la ciencia y el desarrollo de la educación superior en el municipio y la región del Soconusco.

Ceremonia

Durante el acto, celebrado en el Centro Cultural del Soconusco, se destacó su trayectoria como fundador y director del Cereti-Soconusco, su labor al frente de la Preparatoria Tapachula número 1 y su participación en los esfuerzos para fortalecer la educación superior en Chiapas.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Tapachula honra su legado y acerca a las nuevas generaciones la historia de quienes, con vocación y compromiso, contribuyeron a ampliar las oportunidades educativas en la región.