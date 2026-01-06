Ayuntamiento retoma actividades tras descanso

El Ayuntamiento de Tapachula informó a la ciudadanía que, tras el periodo de descanso decembrino, retomó con normalidad las actividades administrativas y operativas, garantizando la atención en oficinas, trámites y servicios municipales para las familias tapachultecas.

El presidente municipal, Yamil Melgar, señaló que este inicio de año marca la continuidad del trabajo institucional con disciplina, orden y compromiso, enfocado en brindar un mejor servicio público y seguir avanzando en la transformación del municipio. “Arrancamos este 2026 con responsabilidad y vocación de servicio hacia nuestra gente”, expresó.

Pago de predial

En este contexto, el Ayuntamiento realizó un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable con el pago del impuesto predial, recurso fundamental para fortalecer los servicios públicos, la infraestructura urbana, la seguridad y las acciones que impulsan el desarrollo de Tapachula.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su invitación a las y los contribuyentes a acercarse a las cajas recaudadoras y módulos autorizados, destacando que cumplir con el predial es contribuir directamente al bienestar y crecimiento de Tapachula, bajo un esquema de orden, transparencia y corresponsabilidad social.