Ayuntamiento y Conanp impulsan el turismo

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, y el director regional de Frontera, Istmo y Pacífico Sur, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pável Palacios Chávez, firmaron un convenio para fortalecer la proyección turística a través de la rehabilitación integral de los miradores del Cañón del Sumidero, con la presencia como testigo de honor del titular de la Conanp Federal, Pedro Álvarez Icaza Longoria.

Los miradores serán espacios de alegría, esparcimiento y recreación familiar, con lo que se fortalecerá la atracción turística local, nacional e internacional. “Este acuerdo representa un hecho histórico que revivirá este icónico espacio, orgullo de las y los chiapanecos”, expresó Ángel Torres.

Intervención integral

Al destacar que desde 1980 no se realizaba una intervención integral en los miradores del Cañón del Sumidero, el alcalde de Tuxtla subrayó que con este convenio se busca que las y los visitantes se queden disfrutando un día más en la capital, en beneficio de restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

“En esta Nueva ERA, trabajamos de manera coordinada con nuestro gobernador Eduardo Ramírez y con el Gobierno de México para que Tuxtla Gutiérrez siga creciendo con desarrollo, generando más oportunidades y bienestar para todas y todos”, concluyó el presidente Ángel Torres.