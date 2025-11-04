Ayuntamiento y DIF municipal entregan ayudas visuales

El Ayuntamiento de Tapachula, en colaboración con el Sistema DIF Municipal, el Sistema Nacional DIF y el Sistema DIF Chiapas, llevó a cabo la entrega de lentes graduados como parte del Proyecto Salud Visual 2024-2027. Esta iniciativa busca mejorar la salud visual de la población, beneficiando a diversas personas que requieren atención en este ámbito.

Ceremonia de entrega

El evento fue encabezado por el 3er regidor, Edi Alberto García Juárez, quien representó al alcalde, Yamil Melgar Bravo. Durante la ceremonia, estuvo acompañado por Paula María López Fujarte, titular de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema DIF Tapachula. En su discurso, García Juárez enfatizó la importancia de estas acciones, subrayando que los apoyos entregados son fundamentales para el mejoramiento de la salud visual de los tapachultecos.

Iniciativa

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento y el Sistema DIF Municipal reafirmaron su compromiso de seguir impulsando acciones que generen bienestar y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La entrega de lentes graduados es solo una de las muchas actividades que se están llevando a cabo en el marco de este proyecto, que busca atender las necesidades de salud de los grupos más vulnerables de la comunidad.

A través de estas acciones, se busca garantizar que más ciudadanos tengan acceso a servicios de salud visual, permitiendo así que puedan disfrutar de una mejor calidad de vida y contribuir de manera más activa a su entorno. El compromiso del Ayuntamiento de Tapachula y del DIF Municipal es claro: seguir trabajando por el bienestar de la comunidad, siempre con la mirada puesta en el desarrollo y la transformación de nuestra querida Tapachula.