El Congreso del Estado dio a conocer que 30 Ayuntamientos cumplieron con su Plan de Desarrollo Municipal, 92 tienen observaciones y dos municipios no lo presentaron.

En el marco del seguimiento a los Planes de Desarrollo Municipal, el Congreso detalló que se llevó a cabo un proceso de revisión exhaustivo.

“30 ayuntamientos cumplieron en tiempo y forma con la presentación de sus planes sin observaciones, 92 recibieron observaciones y dos municipios no presentaron su documentación”, detalló el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

Tienen tema pendiente

Además, dijo que los municipios que no presentaron su plan tendrán un tema pendiente con la auditoría que aplicará la sanción correspondiente.

Asimismo, reconoció el trabajo de la diputada Marcela Castillo Atristaín, presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, así como a los integrantes de esta comisión.

“Por primera vez, no en aras de molestarlos, sino de ayudar a que los planes de desarrollo municipal beneficien de manera tangible a la población, se observaron y vigilaron a consciencia”, afirmó Avendaño Bermúdez.

Reconocimiento

El legislador hizo un reconocimiento a los municipios que cumplieron en tiempo y forma y aseguró que, desde el Congreso, se brindará apoyo a los 92 ayuntamientos con observaciones para que en un plazo de 30 días subsanen las irregularidades detectadas.

Sobre la importancia del cumplimiento de estos planes, Avendaño Bermúdez señaló que, en ocasiones, la planeación municipal se realizaba como un mero trámite y no con un sentido realista y tangible.

“Hoy, por ejemplo, existe en Tapachula, Comitán y Tuxtla Gutiérrez un Instituto Municipal de Planeación, lo que fortalece aún más esta actividad”, comentó.

Respecto al tiempo que llevó este proceso de revisión, explicó que desde el inicio de la administración municipal, los ayuntamientos presentaron sus planes, y el Congreso trabajó en su análisis y dictamen conforme a lo establecido por la ley.