Azolvamiento afecta sistemas lagunares

El azolvamiento de esteros es un proceso que altera la dinámica natural de estos sistemas y reduce la disponibilidad de hábitats para distintas especies acuáticas.

Esta problemática fue abordada en una práctica de campo de investigadores de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), con 18 estudiantes y dos investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad de Hamburgo.

En el encuentro discutieron también la problemática de la contaminación en zonas costeras que deterioran la calidad del agua y afectan la biodiversidad marina.

Otro punto relevante fue el análisis del agotamiento de los recursos pesqueros, fenómeno que ha generado preocupación en las comunidades debido a la disminución de especies de importancia comercial y a su impacto en las formas de vida locales.

Cristian Tovilla Hernández, investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, indicó que estuvieron en comunidades pesqueras de Acapetahua.

Junto con el investigador Víctor Manuel Velázquez Durán, los estudiantes y sus homólogos de Hamburgo, destacaron la importancia de fortalecer la gobernanza comunitaria para la gestión sostenible de los recursos naturales, así como el papel de la educación ambiental.

Velázquez Durán abordó el problema del azolvamiento de las lagunas costeras y analizó los impactos del modelo agroindustrial en las zonas pesqueras de la costa de Chiapas.

Ramón Molina Vázquez, pescador artesanal, compartió desde su experiencia las dificultades que enfrentan las comunidades costeras ante la disminución de los recursos pesqueros y los cambios en el entorno natural.

Este espacio permitió conocer las estrategias de adaptación y subsistencia que las comunidades han desarrollado para mantener sus formas de vida y su relación con el territorio.