Azolvamiento provoca viviendas encharcadas

La población de Barra San Simón en Mazatán, se encuentra inundado derivado de las fuertes lluvias; hay encharcamientos en casas habitación y restaurantes, por lo que los visitantes han dejado de acudir a ese lugar.

Y es que ante el azolvamiento de la barra, el agua del rio Coatán que pasa por Tapachula, no logra llegar en su totalidad al océano Pacifico. Los habitantes de este lugar hacen un llamado al gobierno del estado porque las autoridades locales interinas desconocen que hacer ante este tipo de situación, provoca afectaciones a ésta y otras comunidades como el Ejido San Simón, que enfrenta una plaga de zancudos.

No ha habido atención ni de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni de instituciones como Protección Civil. El Ayuntamiento, en este caso la persona que dejó encargada el edil con licencia, Pedro de la Cruz Villalobos, se desentiende del problema.

Desde el pasado fin de semana, cuando las lluvias fueron torrenciales, las comunidades de la zona baja de Mazatán comenzaron a sufrir encharcamientos en sus viviendas; el río alcanza niveles muy altos y esto pone en riesgo la salud de los mazatecos.

En algunas zonas de la Barra San Simón, los niveles de agua alcanzan hasta 30 centímetros, no solo es molesto, sino riesgoso, la actividad dedicada al comercio y servicio con restaurantes prácticamente se ha ausentado en los últimos días.

Uno de los lugareños que se identificó como Noé Solís, dijo que la situación es crítica, hay desatención y falta de respuesta del Ayuntamiento municipal de Mazatán, no hay indicios que traten de abrir la boca barra del balneario de San Simón, sobre todo que no es una situación atípica sino un evento que ocurre año con año, pero en el que irresponsablemente, la autoridad municipal, que es la encargada de hacer las gestiones, tramites y acciones, no actúa.