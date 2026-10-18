Azotarán torrenciales lluvias al estado: PC

En las próximas horas, Chiapas prevé tener lluvias torrenciales a causa del frente frío número dos y la cercanía del huracán Trudy, en interacción con un canal de baja presión sobre el Golfo de México, por lo que Protección Civil (PC) del Estado emitió recomendaciones preventivas para la población.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el domingo 18 de octubre se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros (mm), las zonas Norte y Mezcalapa serían las más afectadas.

De Los Bosques, Tulijá Tseltal Chol, Maya y Selva Lacandona tendrían lluvias muy fuertes con puntuales intensas; Altos Tsotsil Tseltal, Sierra Mariscal y Soconusco experimentarían lluvias fuertes con puntuales muy fuertes; y en Valles Zoque, Metropolitana, De Los Llanos, Meseta Comiteca Tojolabal, Frailesca e Istmo-Costa se esperan lluvias con puntuales fuertes.

Lunes 19 de octubre

El lunes 19 de octubre las precipitaciones se mantendrán con lluvias intensas y puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en el noroeste de la entidad. Por regiones, Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, Tulijá Tseltal Chol y Maya enfrentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas; el secretario de PC estatal, Mauricio Cordero, desplegó equipos de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Para el martes 20 de octubre, el pronóstico señala lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte de Chiapas, además de vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (Km/h) con rachas de 40 a 60 Km/h en la entidad.

Recomendaciones

Ante este panorama, PC hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales; así como evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, y alejarse de zonas inundables y laderas inestables.

También informaron que durante esta temporada se espera la presencia de 56 frentes fríos.

Asimismo, pidió atender las indicaciones de las autoridades y marcar al 911 en caso de cualquier emergencia.

Indicó que el Centro de Monitoreo de Riesgos mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y su posible impacto en el estado, para responder ante cualquier contingencia que pudiera registrarse durante este periodo de lluvias.