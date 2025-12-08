Baches aumentan riesgo para los peregrinos

Los peregrinos antorchistas que se trasladan en caravanas en por la carretera Tapachula-Tonalá están sujetos a serios peligros debido al mal estado de la vía.

Exponen que la carpeta asfáltica está llena de baches, por lo que los conductores que van a toda prisa no se percatan de la presencia de estos agujeros.

Además de esa situación, los peregrinos también tienen que enfrentarse a los incendios que hay a orilla de carretera que aumentan con los fuertes vientos.

Llamado

Ante la situación, las autoridades pidieron a los automovilistas que transitan por el mencionado tramo a que respeten la circulación de los peregrinos que vienen de la ciudad de Tapachula y que van rumbo a Tuxtla Gutiérrez, esto en marco de las festividades de la Virgen de Guadalupe y con ello evitar desgracias.

Autoridades esperan que las celebraciones en torno a la Virgen de Guadalupe transcurran en calma y seguridad y que los peregrinos y sus caravanas transiten de la mejor manera.