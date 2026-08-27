Baches ponen en riesgo a conductores de Ocozocoautla

Numerosos baches representan un peligro constante para quienes transitan por la vía de comunicación que conecta al municipio de Ocozocoautla con Villaflores, donde las malas condiciones de la carpeta asfáltica han generado molestia entre automovilistas y motociclistas.

La inconformidad resurgió luego de un accidente registrado el pasado domingo, hecho que volvió a poner sobre la mesa las condiciones en que se encuentra esta vía de comunicación.

Problemática

Los usuarios señalaron que en algunos puntos, la carpeta asfáltica prácticamente ha desaparecido, dejando grandes cantidades de arenilla suelta sobre la superficie, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por el lugar.

Asimismo, indicaron que conductores de vehículos compactos y unidades de alto tonelaje se ven obligados a invadir el carril contrario para esquivar los baches, maniobras que podrían ocasionar accidentes, además de generar daños en piezas mecánicas de los automotores.

De acuerdo con los pobladores, el deterioro de la carretera lleva varios años sin recibir una solución definitiva, situación que termina afectando directamente a la ciudadanía que utiliza esta vía de manera cotidiana.

Los inconformes hicieron un llamado a las autoridades para atender el problema y destinar los recursos necesarios para rehabilitar el tramo carretero, con la expectativa de que la actual administración atienda esta problemática antes de que se registre una tragedia de mayores consecuencias.