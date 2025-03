Bachillerato de la Unicach no desaparecerá

Aunque en redes sociales trascendió la desaparición del reciente Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Icahch) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el secretario de Educación en la entidad, Roger Mandujano Ayala, aseguró que dicha institución no desaparecerá, pero sí habrá algunos ajustes para la certeza jurídica que pueda tener.

Comentó que ha mantenido comunicación con la rectora de la Unicach, por lo que se espera un comunicado sobre la validez que pueda tomar el proyecto.

“Ya que la administración anterior, al parecer, no completó este tipo de trámites y la rectora está tan compartida con los alumnos, que está buscando que haya validez oficial”, explicó.

Contexto

En agosto de 2023 las autoridades del Icahch informaron que la estrategia educativa había pasado por la supervisión de diferentes autoridades. De hecho las clases arrancaron con 42 estudiantes y una plantilla de 16 docentes.

Incluso, se dijo que este proyecto educativo traía dentro de sus ejes centrales el impulso a los temas de las actividades artísticas y hasta la investigación.

Postura oficial

Mandujano Ayala comentó que la Unicach tiene que dar a conocer el estatus del Bachillerato, debido a que él tiene conocimiento que la actual rectoría mantendrá a los 250 estudiantes actuales para que terminen su ciclo.

No obstante, al preguntarle si habría oportunidad de ampliar la matrícula, respondió que no “se puede ofertar hasta que no haya una consistencia jurídica, que es lo que ella está trabajando; no solamente va a mantener, les va a dar más certeza jurídica”.

La paz ha retornado

En otro orden de ideas, el secretario de Educación en Chiapas comentó que hay muchos territorios donde ha regresado la paz, pero lo más importante es que haya un “sentimiento de paz” para que las personas que se dedican a la docencia tengan garantías de retorno.

“Hay que reconocer que hay un daño psicoemocional en la población, se tiene que generar un proceso de retorno pacífico con garantía y acompañamiento de las instancias de seguridad, de gobierno y, por supuesto, educativas”, remarcó.