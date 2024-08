Baja afluencia de pasajeros en terminales locales

La afluencia se ha mantenido a la baja en este 2024. Carlos Lo´pez / CP

El factor de la seguridad sigue pegando en la movilidad de pasajeros al interior del estado con una disminución del 30 al 50 % aproximadamente.

De acuerdo con Omar Zenteno Zúñiga, gerente de operaciones de Autobuses Aexa, la seguridad y las restricciones para transportar migrantes han causado esta disminución.

En el caso de esta línea de autobuses, dio a conocer que, desde el pasado mes de abril cuando se registró un hecho violento en diferentes tramos carreteros, la población ha tomado precauciones.

Consideró que dentro de las medidas que han tomado los pajeros está el disminuir sus viajes o no transportarse de noche.

“El año pasado tuvimos una gran movilidad de pasajeros, fue el boom de los migrantes, pero lo que más nos pegó este año fue la seguridad”, comentó.

Para tener una idea, el año pasado tenían 22 corridas diarias, y en la presente temporada están sacando 18; la mayor afectación se ha visto de noche.

Agregó que la realidad es que la población no quiere viajar de noche, ya no lo hace, evitan ir a la costa principalmente para no arriesgar su integridad.

Sin embargo, dijo que la Semana Santa ha sido la peor temporada de los últimos años, “se cayó por completo la Semana Santa, en la presente temporada vacacional de verano, podemos decir que estamos un poco arriba”.

“La gente esta prefiriendo hacer actividades en la capital chiapaneca y no salir, para no tener algún riesgo, es lo que nosotros hemos observado”, precisó.

En cuanto al número de pasajeros, se estima que toda la empresa está moviendo un promedio de mil 500 pasajeros, cuando en años anteriores movían el doble.

En este escenario, dio a conocer que han sostenido reuniones con autoridades para plantear el tema y han recibido ayuda para no exponer a los pasajeros.