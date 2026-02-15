Baja afluencia en playas de Tonalá

En las festividades del Día del Amor y la Amistad, reportan que estuvo baja la afluencia turística en las playas de Tonalá, entre ellas Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa del Sol y Madre Sal, informó el personal de Protección Civil, quienes supervisaron los centros turísticos.

Mencionaron que a pesar de haber sido sábado, las citadas playas fueron muy poco concurridas, también reportan que los hoteles estuvieron en un treinta por ciento en ocupación.

Asimismo, restauranteros liderados por Juan Jiménez de la Cruz señalaron que la poca asistencia a las playas se debió a la falta de dinero.

Por todo ello, Protección Civil reiteró que los operativos de supervisión y protección en las playas estará de manera constante, pese a la poca afluencia.