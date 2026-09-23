Baja analfabetismo en la entidad: Inegi

Chiapas tuvo una disminución importante en la tasa del analfabetismo en la población de 15 años y más; pasó del 14.2 por ciento registrado en el 2020 al 11.7 por ciento en 2025, así lo revelaron datos de la Encuesta Intercensal (EIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información detallada por Ileana Mayés Pérez, coordinadora estatal del Inegi en Chiapas, expuso que este indicador se refiere a las personas que no saben leer ni escribir un recado.

De acuerdo a las estadísticas por sexo, se observa que la brecha entre hombres y mujeres se mantiene; en 2020, la tasa de analfabetismo femenina era de 17.3 por ciento, frente a 10.9 por ciento en los hombres.

Para 2025, aunque ambas tasas disminuyeron, la diferencia continúa: las mujeres presentan una tasa de 14.0 por ciento, mientras que la de los hombres es de 9.0 por ciento. Es decir, sigue siendo un mayor porcentaje de mujeres analfabetas.

Estadísticas

El promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años también registró un aumento; pasó de 7.7 años en 2020 a 8.2 años en 2025. “esto equivale a primaria completa y dos grados de secundaria”, ejemplificó la coordinadora.

Al analizar las estadísticas correspondientes al sexo, en 2020 el promedio era de 7.4 años para mujeres y 8.1 para hombres. Para 2025, la brecha se cierra ligeramente; las mujeres alcanzan los 8.6 años y los hombres 8.5, aunque la diferencia aún se mantiene.

Mayés Pérez explicó que a nivel nacional, el grado promedio de escolaridad es de 10.3 años, mientras que en Chiapas es de 8.2, el más bajo de todo el país.

Respecto a la población que asistía a la escuela por grupos de edad entre 2020 y 2025, se observa un aumento importante en el grupo de 3 a 5 años, que pasó de 61.6 a 70.1 por ciento.

En el grupo de 6 a 14 años, la asistencia creció de 87.7 a 89.2 por ciento, mientras que en el grupo de 15 a 24 años se mantuvo prácticamente sin cambio, al pasar de 33.2 a 33 por ciento.