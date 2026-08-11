Baja en insumos, un respiro para negocios

El sector restaurantero en Chiapas respira con mayor alivio financiero tras la reciente disminución en los precios de insumos clave en la cocina diaria. Así lo confirmó Christian Pérez Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, quien en entrevista destacó que esta tendencia a la baja está impactando de manera positiva los estados financieros del sector gastronómico.

“Seguimos aprovechando e impulsando esta parte para que sea un beneficio para el sector restaurantero en los números, en estados financieros del sector gastronómico”, afirmó el líder empresarial.

Al ser cuestionado sobre cuáles son los productos que han experimentado una mayor reducción en su costo, Pérez Morales mencionó tres básicos en la cocina mexicana: el aceite, el huevo y la leche. “Son los principales con los cuales han tenido una baja representativa, pero aun así beneficia”, explicó.

Insumos

El dirigente detalló que la baja en el precio del aceite se registró hace aproximadamente 40 días, a la que se sumaron posteriormente las reducciones en el azúcar y la leche, lo que ha permitido a los restauranteros ajustar sus costos operativos y mejorar sus márgenes de ganancia en un rubro tan sensible como el de los alimentos.

Uno de los casos que generó mayor incertidumbre en los últimos meses fue el del tomate. De acuerdo con el presidente de Canirac, este producto no solo tuvo un repunte, sino una prolongada alza que se mantuvo por un buen tiempo, afectando directamente la preparación de salsas y guarniciones esenciales en la oferta culinaria local.

Pérez Morales contrastó esta situación con la del limón, que, si bien también sube de precio, lo hace por temporadas y con un comportamiento cíclico que los restauranteros ya tienen contemplado.

Ante la volatilidad del mercado, el representante de la Canirac compartió las acciones que están implementando para blindar al sector de futuros incrementos.

Explicó que han optado por trabajar de la mano con las diferentes regiones del estado para identificar a productores locales que puedan comercializar por volumen.

“Buscamos trabajar con las regiones para ver productores que puedan comercializar por volumen y beneficiar al sector restaurantero con unos costos más accesibles”, puntualizó.