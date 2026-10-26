Baja percepción de inseguridad: Inegi

En Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova la percepción de inseguridad disminuyó entre junio y septiembre del 2026, al pasar de 70.6 a 63.5 % y de 73.8 a 66.1 %, respectivamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la mejora, ambas ciudades permanecen por encima del promedio nacional de 58.1 % registrado en el tercer trimestre del 2026.

Tapachula registró una caída de 13.0 puntos frente al 79.1 % de septiembre de 2025, una de las reducciones más pronunciadas del periodo.

Tuxtla Gutiérrez, en cambio, aumentó 3.5 puntos respecto al 60.0 por ciento de un año antes, aunque la ENSU no marca ese cambio como estadísticamente significativo.

Nacional

A nivel nacional, el 58.1 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, una reducción respecto al 59.8 % de junio de 2026 y al 63.0 % de septiembre de 2025.

Las mujeres siguen siendo el sector más afectado, el 64.2 % dijo sentirse insegura en su ciudad, frente a 50.6 % de los hombres.

Los cajeros automáticos concentran la mayor sensación de inseguridad, seguidos de la calle, el transporte público y la carretera. Sobre los principales problemas urbanos, los baches encabezaron las menciones, seguidos de las fallas en el suministro de agua potable y las coladeras tapadas.

Desempeño gubernamental

En materia de desempeño gubernamental, el 30.7 % consideró efectivo a su gobierno municipal para resolver los problemas principales, mientras que la confianza en el gobierno federal alcanzó 57.6 %, en el estatal 54.4 % y en el municipal 52.4 %.

Finalmente, 32.4 % de la población cree que la situación de la delincuencia seguirá igual y 22.6 % considera que empeorará en los próximos 12 meses.