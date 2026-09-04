Baja tráfico aéreo, Palenque con crecimiento del 78 %

El Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas (FEC) dio a conocer los resultados del movimiento turístico y aeroportuario correspondiente al primer semestre de 2026, los cuales reflejan un panorama mixto para la entidad: mientras el número total de visitantes sigue al alza, el tráfico aéreo registró una ligera contracción.

De acuerdo con el informe del FEC, entre enero y junio de 2026, los aeropuertos de Chiapas movilizaron un total de un millón 58 mil 717 pasajeros, lo que representa una disminución del 3.23 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, la tendencia negativa no fue homogénea en todas las terminales aéreas.

El aeropuerto de Palenque mostró un desempeño sobresaliente al registrar un crecimiento del 78.54 %, al pasar de cuatro mil 866 a ocho mil 688 pasajeros transportados durante el primer semestre del año.

Este incremento refleja el creciente interés turístico por la zona arqueológica y la región norte del estado.

Tendencia positiva

A pesar de la caída en el flujo aeroportuario, la entidad chiapaneca mantiene una tendencia positiva en la llegada de visitantes por todas las vías de acceso. Durante el primer semestre de 2026, Chiapas recibió cuatro millones 280 mil 104 visitantes, lo que significa un crecimiento del 2.01 % respecto al mismo periodo de 2025.

Estos datos ofrecen un diagnóstico contrastante: por un lado, el turismo general sigue en aumento, consolidando a Chiapas como un destino atractivo; por otro, la disminución en el transporte aéreo plantea un reto para la conectividad del estado, con la excepción de Palenque, que muestra un dinamismo sin precedentes en su actividad aeroportuaria.